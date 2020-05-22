تقرير يوناني: باوك اتخذ قراره بخصوص وردة.. سيتدرب منفردا حتى رحيله

وزعمت صحيفة (سبورت تايم) اليونانية بأن نادي باوك قرر ألا ينضم عمرو وردة للتدريبات الجماعية للفريق في الوقت الحالي.

عمرو وردة سيتدرب منفردا وبعيدا عن التدريبات الجماعية، “بعد قرار باوك بالاستغناء عن اللاعب”، وفقا لمعلومات الصحيفة.

وينتظر باوك رحيل وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء عن طريق الإعارة لفريق جديد أو البيع بشكل نهائي.

صاحب الـ 26 عاما يرتبط بعقد مع باوك حتى 2021.

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