حكم إسباني سابق: 90% من الحكام مشجعين لـ ريال مدريد

وقال إدواردو لإذاعة “El Larguero” ردا على كم حكما يدعم قطبي الكرة الإسبانية: “90% لـ ريال مدريد 10% برشلونة”.

وأضاف “لا يهم إذا كان برشلونة يفضل هذا أم لا، 70% من السكان دون إقليم كتالونيا يدعمون ريال مدريد”.

ولا يعد ذلك التصريح المثير للجدل الأول للحكم السابق، إذ قال سابقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية في 2014: “إن حكام كرة القدم الإسبانية لا يأتون من المريخ. فأنت تصبح حكما لأنك تحب كرة القدم، وإذا كنت تحب كرة القدم، فلا أعتقد أن هناك من لا يحب فريقا”.

وتابع “أنا محظوظ لأنني ولدت في بلباو وفي بلباو الناس مع أتلتيك. ومع ذلك، في بقية إسبانيا معظمهم يشجعون ريال مدريد أو برشلونة لأنهم الفريقان الفائزان”.

الحكم البالغ 53 عاما أدار 291 مباراة في 17 موسم بالدوري الإسباني.

وسبق أن أدار إيتورالدي 3 مباريات للسوبر الإسباني وكذلك نهائي كأس تونس موسم 2006-07.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا