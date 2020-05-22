ترامب يعلن تنكيس الأعلام ثلاثة أيام تكريما لضحايا فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب على تويتر “سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا “.

وكان قادة المعارضة الديموقراطية الذين اتهموا ترامب بعدم التعاطف منذ بداية أزمة كوفيد-19، قد دعوه إلى تنكيس الأعلام عند تجاوز عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.

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