مركزي طرابلس يبحث الخطة الأمنية خلال عيد الفطر

ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أمس الخميس، اجتماعا ضم معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي للشؤون الأمنية ورؤساء المكاتب والفروع التابعة للإدارة بمقرها وذلك لمناقشة «الاجراءات التنفيذية بشأن مجابهة خطر تفشي فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة»، و«الخطة الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والإجراءات المتخذة للوقاية من هذا الفيروس».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا سبل تعزيز دور منتسبي الدعم المركزي في تنفيذ مهامهم واختصاصاتهم بالشكل المطلوب، وتطرق لبعض الضوابط لمعالجة أوجه التقصير في العمل من أجل تلافيها «خصوصا فيما يتعلق ببعض التجاوزات من قبل المواطنين والتجار ممن لوحظ بشأنهم عدم التزامهم بتنفيذ قرار غلق محالهم وبالتالي مخالفتهم قرار حظر التجول».

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