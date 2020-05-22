فتح الاعتمادات المستندية لـ311 شركة خلال أسبوع

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أمس الخميس، عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لنحو 311 شركة خلال أسبوع.

وكشف المركزي أن من بين الطلبات ثلاث اعتمادات للشركة العامة للكهرباء قيمتها 3.58 مليون يورو .

وتعمل معظم الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها في مجال استيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها، إلى جانب شركة أخرى متخصصة في استيراد الأدوية والمعدات الطبية ومواد التنظيف.

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