الوكالة الأمريكية للتنمية تعقد اجتماعا مع بلدي غدامس

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد المجلس البلدي غدامس، سلسلة من الاجتماعات مع منسق بناء قدرات البلديات بمشروع تقارب، الذي تدعمه الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) والذي يستهدف ثلاثون بلدية منها بلدية غدامس.

وأوضح المجلس، أن المشروع يهدف إلى تحسين خدمات البلديات والتدريب وبناء القدرات إلى جانب الدعم الملموس المباشر.

وأشار المجلس البلدي غدامس، أنه تم تحديد الأوليات للمشروع، وهي، صيانة الطرق، وإنشاء الحدائق العامة والملاعب الرياضية، وإضاءة الشوارع ووضع العلامات المرورية، وإعادة التدوير، والمساعدة الفنية في التخطيط العلمي لإدارة المياه والتقليل من هدرها.

وأضاف المجلس، أن عملية التوقيع الرسمي بينه وبين وإدارة المشروع على هذه الاتفاقية، ستتم خلال الأيام القادمة في احتفالية رسمية بقاعة البلدية.

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