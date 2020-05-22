سفارة الصين بالقاهرة: إدراج تشريع خاص بهونج كونج على جدول أعمال مجلس نواب الشعب الصيني

قال جياو جينشيان المتحدث باسم السفارة الصين ية بالقاهرة، إن الأمن القومي هو الأساس الذي يقوم عليه استقرار البلاد ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تعد جزءا لا يتجزأ من الصين ، وإن دعم الأمن القومي يخدم المصالح الأساسية لجميع الصين يين بما في ذلك مواطنو هونج كونج وهو شرط مسبق لضمان للازدهار والاستقرار طويل الآجل لهذه المنطقة .

وأضاف في تصريح صحفي وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم أن مجلس نواب الشعب الصين ي الذي افتتح أعمال دورته السنوية أمس، قرر إدراج تشريع خاص على جدول أعماله يتعلق بالأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة . مشيرا إلي أن الصين اتخذت هذا الإجراء لحماية أمنها القومي وخطوة أساسية لحماية ” دولة واحدة ونظامان”.

وأفاد أن هونج كونج تعد واحدة من الأماكن التي يوجد بها أكثر النظم القانونية وآليات التنفيذ معيبة وضعف المؤسسات لحماية الأمن القومي.مشيرًا إلى أن حكومة المنطقة الإدارية الخاصة تواجه تهديدات حقيقية وأضرارا جسيمة علي الأمن القومي وتفتقر إلى القدرة الأساسية لتنفيذ التشريع بمفردها ولهذا دفعت الحكومة المركزية الصين ية بتشريع جديد علي الصعيد الوطني بهدف إصلاح ثغرة الأمن القومي والتأكيد على مبدأ “دولة واحدة ونظامان.”

ونوه إلي أن للمجلس الوطني يعد أعلى جهاز في سلطة الدولة ب الصين ويمنح الدستور والقانون الاساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة السلطة والمسئولية للتشاور بشأن تشريع يدعم الأمن القومي في المنطقة . مضيفا أن الصين عازمة أن تبقى على مبدأ ” دولة واحدة ونظامان ” بدون تغيير ، وتعمل بعزيمة على ضمان تقدم “دولة واحدة ونظامين على المسار الصحيح .

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