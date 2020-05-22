الهند تسجل 6088 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في أكبر زيادة يومية

أعلنت الهند ية.aspx’> وزارة الصحة الهند ية ، اليوم الجمعة، تسجيل 6 آلاف و88 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية تسجلها البلاد بأعداد الإصابات.

وقالت الوزارة – وفقا لما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهند ية – “إن حصيلة إصابات فيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 118 ألفا و447 حالة، منها 66 ألفا و330 حالة نشطة، فيما بلغت حصيلة الإصابات بسبب الفيروس 3 آلاف و583 حالة”.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها الهند قفزة قياسية في أعداد الإصابات في غضون أسبوع، حيث سجلت 5 آلاف و611 حالة أمس الأول الأربعاء.

وتأتي ولاية “ماهاراشترا” في مقدمة الولايات الهند ية المتضررة من وباء فيروس كورونا ، حيث بلغت الإصابات فيها أكثر من 41 ألف إصابة و1454 وفاة، تليها ولاية “تاميل نادو” بـ13 ألفا و967 إصابة، ثم ولاية “كجرات” بـ12 ألفا و905 إصابات، ثم دلهي بـ11 ألفا و659 إصابة.

وبحسب بيانات الهند ية.aspx’> وزارة الصحة الهند ية ، فقد تعافى 48 ألفا و533 مريضا من الفيروس، ليرتفع معدل الشفاء إلى 40,97%، وذلك في اليوم الخامس من المرحلة الرابعة من الإغلاق الوطني، والتي شهدت تخفيفا للعديد من القيود ومن المقرر أن تنتهي في 31 مايو الحالى. وكانت الحكومة الهند ية قد أعلنت أمس الخميس أنها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية على 383 خطا جويا في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 25 مايو الحالى، وذلك بعد توقف دام شهرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا