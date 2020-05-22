روسيا: إجراء أكثر من 8 ملايين اختبار للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا عن إجراء أكثر من 8.1 مليون اختبار للكشف عن عدوى فيروس كورونا التاجي ، منها 285 ألف اختبار أُجريت خلال اليوم الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان ، اليوم الجمعة، أن 277 ألف شخص، ممن أجريت لهم اختبارات الكشف عن العدوى، لا يزالون تحت المراقبة للاشتباه بإصابتهم بفيروس ” كورونا”.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تسجيل 8894 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 326 ألفا و448 إصابة.

وذكر المركز الروسي أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما في روسيا ، موضحا أن 2988 إصابة من الإصابات الجديدة سُجلت في العاصمة الروسية وحدها.

وأشار إلى تسجيل 824 إصابة بضواحي العاصمة الروسية، و389 حالة إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. مضيفا أن 7144 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـيوم الماضي، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 99 ألفا و825 شخصا. ولفت المركز الروسي إلى تسجيل 150 وفاة جديدة ب فيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3249 شخصا.

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