تمديد الحظر وتغريم مخالفي التعليمات

ايوان ليبيا – وكالات :

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، تمديد حظر التجول، لمدة عشرة أيام بدأت من الإثنين، الموافق الثامن عشر من مايو الجاري، على أن يكون الحظر كليا «لمدة 24 ساعة» خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي الفيروس.

وجاء القرار في ثلاث مواد، يقول نص المادة الأولى: «يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام من يوم الإثنين الموافق 18/5/2020م، ويكون الحظر كليا (24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك»، الأحد. ونصت المادة الثانية على أن «يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم (326) لسنة 2020م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين (238+215) لسنة 2020م، المشار إليهما، سارية ونافذة».

في حين نصت المادة الثالثة من القرار الذي حمل رقم 348 لسنة 2020م، على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ 18/5/2020، وعلى الجهات المختصة تنفيذه». وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، أوصت بتمديد فترة حظر التجول عشرة أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس «كورونا المستجد».

في المقابل، أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، تغريم المحال التجارية المخالفة التعليمات الوقائية من فيروس «كورونا المستجد»، ألفي دينار ليبي.

وشددت اللجنة التابعة للحكومة الموقتة على «عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول التام والتشديد على عدم التجول للأشخاص داخل المدن من الساعة الـ7مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً»، وفق ما نشرته صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك» الإثنين.

وشملت التعليمات «منع التجمعات أثناء ساعات الحظر وغيرها داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة»، وكذلك «يمنع منعاً باتاً التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية»، مع التشديد على «إغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ودفع غرامة مالية تقدر بمبلغ وقدره 2000 د.ل لكل نشاط تجاري مخالف». وذكرت اللجنة أنه «ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة اتجاه المخالفين بدءاً من الإثنين» الموافق 18 من مايو الجاري.

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