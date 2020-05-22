بكين: تأثيرات كورونا على الاقتصاد الصيني قصيرة ومؤقتة

أكد مدير اللجنة الوطنية الصين ية للتنمية والإصلاح “خه لي فنغ” أن تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الصين ي قصيرة ومؤقتة رغم الصدمة الكبيرة التي أحدثها، مشددا على أن أساسيات الاقتصاد إيجابية ولم يتغير اتجاهها.

وأضاف فنغ – في تصريحات على هامش انطلاق أعمال الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب الصين ي في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة ( بكين ) اليوم الجمعة – أن قدرة الاقتصاد الصين ي على مقاومة الضغوط قوية نسبيا، والدولة لديها القدرة والثقة والعزم لمواصة دفع تطور الاقتصاد بصورة مستقرة وسليمة ومستدامة.

من جانبه، قال وزير الزراعة والشؤون الريفية الصين ي “هان تشانغ فو” إن الصين لن تعاني من أزمة غذائية، موضحا أنه منذ تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في أنحاء العالم، حدثت تقلبات كبيرة في سوق الحبوب الدولية، وزادت بعض الدول احتياطيات الحبوب لديها، بينما قيد البعض الآخر الصادرات.

وفيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي في الصين ، أشار فو إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي من الأرز والقمح وصل إلى 100%، حيث يتجاوز المخزون كمية الإنتاج لسنة واحدة، ويمكن أن يسد حاجة الشعب الصين ي لعام كامل، مشددا على الثقة التامة في الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الصين كان لديها حصاد وافر من الحبوب على مدار أكثر من عقد، واستقر إجمالي إنتاجها عند أكثر من 650 مليون طن لمدة خمس سنوات متتالية، والآن أصبح نصيب الفرد من الغذاء على المستوى الوطني أعلى بكثير من الخط القياسي للأمن الغذائي الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منوها بأن الصين اتخذت سلسلة من الإجراءات غير التقليدية لتحقيق الاستقرار في إنتاج الغذاء من أجل الاستجابة لتأثير وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا