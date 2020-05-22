قائد الطائرة الباكستانية أرسل نداء استغاثة بعد تعطل المحركات

أفاد تسجيل نشر على موقع المراقبة (لايف آت سي.نت) ، أن قائد طائرة الخطوط الدولية ال باكستان ية المنكوبة أرسل إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا في ثاني محاولة للهبوط.

وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط في وقت سابق ودارت حول المطار للهبوط مرة أخري، أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة 8303 بأنه يبدو بأنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره.

ورد القائد “نحن نعود يا سيدي. تعطل المحركان”. وأذن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار .

وبعد 12 ثانية أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين. ولم ترد اتصالات أخرى من الطائرة التي قيل إنها من طراز إيرباص 320، وفقا لل تسجيل الصوتي على الموقع المعني بحفظ تسجيل ات الطائرات.

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