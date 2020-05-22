موعد فتح باب الترشح للانتخابات في هذه البلديات

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن موعد فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في 6 بلديات، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أول مجموعة من البلديات التي ستشهد إجراء انتخابات لمجالسها البلدية هي: الشرقية، القطرون، تراغن، مصراتة، غات، ككلة.

وأوضحت اللجنة أن إبتداء من يوم الأحد 7 وحتى 21 يونيو المقبل ستبدأ اللجان الفرعية بمقارها في هذه البلديات في استلام ملفات الترشح من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

وكان مقرر أن تشهد البلديات الست إجراء انتخابات لمجالسها إلا أن عمليات الاقتراع تأجلت بسبب الحرب في طرابلس المستمرة منذ أبريل 2019.

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