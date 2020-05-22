الإمارات تعلن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية في الإمارات العربية المتحدة أن غدا “السبت” هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد “الأحد” هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية وعليه فإن غدا السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد الموافق 24 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورفع الوزير وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى أصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود .

كما هنأ وزير العدل شعب دولة الإمارات والشعوب العربية والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر المبارك .



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