تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في السعودية، مساء الجمعة، بتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد سدير الفلكي.

وأضاف “وبالتالي يكون عيد الفطر المبارك في السعودية يوم الأحد 24 مايو.. في انتظار الإعلان الرسمي من قبل المحكمة العليا”، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية

وكانت المحكمة العليا دعت يوم أمس إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ ،مساء الجمعة.

ودعت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت قبل أيام فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا