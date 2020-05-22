اخبار

لبنان يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن مفتي الجمهورية ال لبنان ية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
وقال مفتي الجمهورية ال لبنان ية – في بيان له مساء اليوم: “لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال ، وعليه فإن يوم غد السبت هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك 30 يوما، ويكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1441ﻫ “.

وأضاف: “وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصة، وعلى ال لبنان يين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك