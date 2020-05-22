ترامب محذرا حكام الولايات: افتحوا دور العبادة هذا الأسبوع وإلا سأتجاوز قراركم

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات بإعادة فتح الكنائس والمعابد والمساجد هذا الأسبوع والمغلقة بسبب جائحة كورونا، وإلا سيتجاوزهم إذا رفضوا اتباع توجيهاته.

ونقلت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية عن تصريح ترامب خلال حديث صحفي بالبيت الأبيض، قوله إنه يعلن دور العبادة من كنائس ومعابد ومساجد أماكن ضرورية تقدم خدمات أساسية.

وقال ترامب للصحفيين “بعض الحكام اعتبروا متاجر الخمور وعيادات الإجهاض بمثابة أماكن ضرورية، لكنهم تركوا الكنائس ودور العبادة الأخرى. لكن هذا ليس صحيحًا؛ لذلك، علي رفع هذا الظلم وإعلان دور العبادة أماكن ضرورية”.

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