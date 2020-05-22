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الصحة الإماراتية: 994 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 27.892 حالة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات ية، اليوم الجمعة، تسجيل 994 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 27.892 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الإمارات ية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإمارات ية “وام”- بوفاة 4 مصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة ب فيروس كورونا ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 241 حالة.
وأشارت إلى شفاء 1043 حالة لمصابين ب فيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 13.798 حالة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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