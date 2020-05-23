برلين زرقاء.. هيرتا يكتسح يونيون برباعية

على عكس لقاء الدور الأول الذي شهد حشدا جماهيريا في الدربي الذي أقيم لأول مرة منذ 45 عاما بين ممثلي شرق وغرب العاصمة، إلا أن الاحترازات الطبية بسبب فيروس كورونا جعلت المباراة خلف أبواب مغلقة وأمام أقدام لا تقو على الصمود كثيرا.

برلين ستكتسي باللون الأزرق عقب رباعية كبيرة في افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف بين الطرفين رغم سيطرة هيرتا على الأحداث ووصول نسبة الاستحواذ على 60% و4 تسديدات بين القائمين والعارضة مقابل 0 للضيوف.

هدف البوسني فيداد إيبسيفيتش فتح الباب لتقدم هيرتا والهيمنة على أجواء المباراة بالكامل في الدقيقة 51 برأسية من داخل منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس.

وفي الدقيقة التالية مباشرة احتفل دودي لوكيباكيو بالهدف الثاني للزُرق بعدما راوغ الحارس عقب انفراده وأودع الكرة في الشباك.

البرازيلي ماتيوس كونها قدّم فاصلا مهاريا ومن ثم أرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء ارتدت له مرة أخرى ليسدد كرة أرضية زاحفة على يسار الحارس في الدقيقة 61.

واختتم البلجيكي ديرديك بوياتا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 80 برأسية قوية عقب ركينة نفذها مارتن بلاتنهاردت.

فوز هو الثاني لـ برونو لاباديا المدير الفني لـ هيرتا بعدما عُين في التاسع من أبريل الماضي مديرا فنيا، من أصل مباراتين ودون أن تستقبل شباك فريقه أهدافا.

كلا الفريقين أجرى التغييرات الخمسة المسموح بها وفقا لقوانين فيفا الاستثنائية.

فوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الـ 12.

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