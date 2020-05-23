رفض استئناف ليون وأميان وتولوز على قرار إنهاء الدوري الفرنسي

وكان الاتحاد الفرنسي أعلن في الـ30 من شهر أبريل الماضي إنهاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان بطلا له مع هبوط تولوز وأميان للدرجة الثانية.

ورفض ليون وأميان وتولوز ذلك القرار وتقدموا بطعن عليه لدى المحكمة الإدارية وهو الذي تم رفضه.

وكان أميان وتولوز يريدان أن يبقيا في الدرجة الأولى على أن يقام الموسم المقبل من 22 فريقا.

أما ليون فيحتل المركز السابع ويفصله عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي 9 نقاط و10 نقاط عن المركز الثالث مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة.

وقضت المحكمة بأنه لا يمكن الطعن على القرارات العامة التي اتخذها الاتحاد الفرنسي إلا أمام مجلس الدولة المختص بالنظر في القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطات الوطنية.

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