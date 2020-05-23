البرلمان العربي يطالب بايقاف المعارك في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، أمس الجمعة، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يُطالب فيها مجلس الأمن الدولي بـ«إلزام كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار».

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي يتهيأ فيها المسلمون في كل أصقاع العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا؛ لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالبا الأمم المتحدة بـ«إيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية والتي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا، ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا التزامًا بقرارات مجلس الأمن الدولي».

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