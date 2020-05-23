بيان الخارجية الأمريكية حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على معارضة بلاده على استمرار تدفق الأسلحة والذخائر إلى ليبيا، في خرق واضح لقرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد.

وأشار بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا التي نسبته للمتحدث الرسمي مورغان أورتاغوس، إلى أن بومبيو جدّد الدعوة لوقف القتال في ليبيا والعودة للحوار السياسي، خلال حديثه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واتفقا على أهمية وقف الاشتباكات .

وجاء بيان السفارة الأميركية، مختلفاً عما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن المحادثات الهاتفية التي جمعت السراج مع بومبيو، حيث تعمّد المكتب الإعلامي عدم ذكر معارضة واشنطن على استمرار وصول الأسلحة بطرق غير قانونية الى ليبيا، كما لم يتطرق البيان لما وصفه المكتب الاعلامي للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الاميريكية وليبيا لمحاربة الارهاب.

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