بوكيتينو: سعيد لأن مورينيو درب توتنام بعدي

واسترجع المدرب الأرجنتيني موقفا سابقا عندما كان يقود إسبانيول وقتما كان مورينيو مدربا لريال مدريد، ليؤكد على قوة العلاقة بينهما.

وحكى لصحيفة “جارديان”: “سألني الصحفيون خلال مؤتمر قبل مباراة ضد ريال مدريد عن نيتي تولي قيادة الفريق خلفا لمورينيو، وأجبت (أطفالي ينامون في ملابس نوم إسبانيول كل ليلة، لذا من الصعب جدا بالنسبة لي التفكير في تغيير الأندية)”.

وتابع بوكيتينو “قدم لي مورينيو هدية في المقابل كانت عبارة زجاجة رائعة من النبيذ الأحمر الفرنسي وطاقمين من ملابس ريال مدريد، وقال لي هذه لأطفالك يرتدونها من الآن فصاعدا”.

وأضاف “لقد حافظنا على علاقة جيدة منذ ذلك الحين وأنا سعيد للغاية لأنه في توتنام ليحل مكاني”.

وواصل “مورينيو اعتقد دائما أنني سأحل محله عندما كان في ريال مدريد، لكن انظر كيف تسير الحياة ، لقد أخذ مكاني في توتنام. هذا شيء لا يُصدق”.

ولم ينس بوكيتينو حتى الآن خسارة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا من ليفربول العام الماضي.

وقال: “كنا أفضل بكثير من ليفربول وربما كنا نستحق نتيجة أفضل لكن النهائيات تحسم بالفوز”.

وأوضح “لا أحد مستعد للخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 30 ثانية كما فعلنا، وهذا غير كل شيء، كان صعبا تحضير فريقي للوصول لهذه المرحلة وشعرت بخيبة أمل بعد ذلك وكان من الصعب التوقف عن البكاء”.

وعندما سئل عما إذا كان يتمنى أن تكون المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هي آخر مباراة له مع توتنام أجاب “لا، لأن التزامي مع توتنام ودانييل ليفي مالك النادي وبالطبع مع اللاعبين والمشجعين كان كبيرا”.

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