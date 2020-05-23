ووهان الصينية أجرت مليونا و790 ألف اختبار للكشف عن كورونا الجمعة

قالت سلطات الصحة المحلية، اليوم السبت، إن مدينة ووهان، التي كانت أول بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين، أجرت مليونا و470 ألفا و 950 اختبارا للكشف عن الفيروس أمس، الجمعة، مقارنة مع مليون و729 اختبارا في اليوم السابق.

وبدأت ووهان حملة في 14 مايو لرصد حاملي الفيروس بدون أعراض، وهم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ظاهرية للمرض، بعدما أكدت في التاسع والعاشر من مايو اكتشاف أول بؤرة تفش بالمدينة منذ إعلانها في الثامن من أبريل رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة عليها.

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