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ووهان الصينية أجرت مليونا و790 ألف اختبار للكشف عن كورونا الجمعة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت سلطات الصحة المحلية، اليوم السبت، إن مدينة ووهان، التي كانت أول بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين، أجرت مليونا و470 ألفا و 950 اختبارا للكشف عن الفيروس أمس، الجمعة، مقارنة مع مليون و729 اختبارا في اليوم السابق.
وبدأت ووهان حملة في 14 مايو لرصد حاملي الفيروس بدون أعراض، وهم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ظاهرية للمرض، بعدما أكدت في التاسع والعاشر من مايو اكتشاف أول بؤرة تفش بالمدينة منذ إعلانها في الثامن من أبريل رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة عليها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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