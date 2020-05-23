لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال لبنان ية، تسجيل 11 إصابة جديدة ب فيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1097 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية ال لبنان ية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم – أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2204 فحوص، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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