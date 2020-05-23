وزير الخارجية الفلسطيني يشكر مصر على المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

بعث وزير الخارجية والمغتربين ال فلسطين ي، رياض المالكي ، اليوم السبت، رسالة شكر وتقدير إلى نظيره ال مصر ي الوزير سامح شكري ، أكد فيها تقدير وشكر دولة فلسطين ل مصر على شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها للشعب ال فلسطين ي لتعزيز قدراته الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المالكي – في الرسالة التي أوردتها وكالة الأنباء ال فلسطين ية /وفا/ – إن هذه التبرعات بما تحمله تعكس أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الحية بين البلدين الشقيقين، وصدق الموقف والكرم ال مصر ي في دعم قضايا شعبنا وحقوقه والدفاع عنها في المحافل كافة.

وأضاف الوزير ال فلسطين ي، أنه يثمن المتابعات والاتصالات والجهود ال مصر ية المبذولة في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون ال فلسطين ي ال مصر ي والعمل المشترك للوقوف في وجه عمليات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلية على المستويات الدولية كافية، السياسية، الدبلوماسية والقانونية.

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