بدء العمل بجهاز فحص ال PCR في مستشفى طرابلس الجامعي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس الدكتور” نبيل العجيلي”، بدء العمل بجهاز فحص ال “PCR”، الخاص بتشخيص الاصابة بفيروس كوفيد19″ كورونا” من قبل المختصين بمعمل الفيروسات بالمستشفى .

وأكد العجيلي أن المعمل قام باجراء تحليل لعدد “150”، عينة ضمن برنامج المسح الشامل وبعض حالات المخالطين لحالات الاصابة وأن النتائج ظهرت خلال ساعة او اثنتين من اخذ العينات وكانت كلها سالبة .

ودعا الدكتور العجيلي كافة المواطنين الذين خالطوا اي من الحالات المسجلة الى الحضور لاجراء التحليل اللازم حفاظا على صحتهم واسرهم .

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