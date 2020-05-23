بخماسية الثأر.. بايرن يكتسح فرانكفروت ويحافظ على الصدارة

سجل ليون جوريتزكا، وتوماس مولر، وروبيرت ليفاندوفيسكي، وألفونسو ديفيز أهداف بايرن ميونيخ، فيما سجل مارتن هنتريجر هدفا فرانكفورت.

هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ دفع بـ كينجسلي كومان كأساسي لأول مرة بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها أمام تشيلسي يوم 25 فبراير الماضي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وبعد المشاركة بديلا في الأسبوع الماضي، فيما شارك روبيرت ليفاندوفيسكي كمهاجم أساسي.

على الجهة الأخرى، قاد أندري سيلفا المهاجم البرتغالي، هجوم فرانكفورت في اللقاء.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى النقطة الـ61 في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة الـ28 في المركز الـ13.

بايرن ميونيخ بتلك النتيجة، يكون قد أخذ بثأره من فرانكفورت الذي فاز ذهابا على بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل هدف.

بايرن ميونيخ فرض سيطرته من البداية، وكاد روبيرت ليفاندوفيسكي يسجل الأول في الدقيقة الـ11 بعد تصويبة يسارية رائعة ارتطمت بالعارضة العلوية.

في الدقيقة الـ16 جاء الهدف الأول بعد انطلاقة رائعة من توماس مولر، ثم عرضية، قابلها جروتيزكا بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ولم يكتف مولر بالصناعة، فسجل الهدف الأول له والثاني لفريقه في الدقيقة الـ41. عرضية من ألفونسو ديفيز، استلمها مولر وسددها بيسراه في المرمى مسجلا الثاني، ولينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بثنائية.

الشوط الثاني

بدأ بايرن ميونيخ الشوط الثاني ضاغطا أيضا، وفي الدقيقة الـ46 أضاف روبيرت ليفاندوفيسكي ثالث الأهداف بعد عرضية من الجهة اليمنى، قابلها برأسية في المرمى.

الهدف جعل ليفاندوفيسكي الأكثر تسجيلا هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى، وبفارق هدف عن شيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو الإيطالي (27 هدفا).

هنا بدأ إينتراخن فرانكفورت محاولة العودة. وكان بطل الفقرة هو مارتن هنتريجر المدافع السويسري.

هنتريجر سجل الأول في الدقيقة الـ51 بعد ركنية تابعها في المرمى.

وفي الدقيقة الـ55 عاد هنتريجر وأضاف الثاني من ركنية أخرى قابلها برأسية في مرمى نوير.

في ظل حماس فرانكفورت. قطع ألفونسو ديفيز تمريرة خاطئة من مدافعي فرانكفورت، وسجل الرابع لفريقه في الدقيقة الـ61.

وكاد فرانفكورت يقلص النتيجة مجددا في الدقيقة الـ67. تمريرة بالكعب من تشانلدر إلى ميات جاتشينوفيتش الذي سدد وتألق نوير وأبعدها إلى ركنية.

وهنا لجأ بايرن لدكته أول مرة بدخول سيرجي جنابري بدلا من إيفان بيرزيتش في الدقيقة الـ64.

فرانكفورت حاول العودة مجددا، فأجرى تبديلان دفعة واحدة في الدقيقة الـ 71 بدخول دايتش كمادا وجابريال سو بدلا من سيباستيان رودي وجاتشينوفيتش.

أما بايرن ميوينخ، فرد بدخول جيروم بواتينج بدلا من لوكاس هيرنانديز في الدقيقة الـ73.

بايرن ميونيخ أنهى الأمور تماما بهدف خامس في الدقيقة الـ76. انفراد من مولر وسدد الكرة في الطريق إلى المرمى، ولكن هنتريجر سجلها في نفسه أثناء محاولته إخراج الكرة.

فليك أجرى تبديلات جديدة بدخول جوشوا زيركزي وميكائيل كويسانسي بدلا من كينجسلي كومان وجوشوا كيميتش في الدقيقة الـ86، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بايرن ميونيخ بتلك النتيجة، يكون قد أخذ بثأره من فرانكفورت الذي فاز ذهابا على بايرن بخمسة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى النقطة الـ61 في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة الـ28 في المركز الـ13.

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