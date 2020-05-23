تقرير: تحديد موعد الموسم الجديد لـ الدوري الفرنسي

وينتظر الاتحاد الفرنسي نتيجة اجتماع الاتحاد الأوروبي المُقرر يوم 17 يونيو المقبل بشأن مواعيد مباريات المسابقات الأوروبية المؤجلة لتأكيد موعد عودة الدوري.

ووفقا لموقع “getfootballnewsfrance” فأن الرابطة الفرنسية عقب محادثات مع الشركات الحاصلة على حقوق نقل المباريات توصلت لـ “عودة الدوري ستكون 22 أغسطس للدرجة الثانية و23 أغسطس للدرجة الأولى”.

وكان الدوري الفرنسي الأول ضمن الدوريات الخمسة الكبرى الذي أعلن إيقاف مسابقاته بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما كان أول دوري أوروبي كبير يعلن إنهاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان باللقب وتحديد الهابطين والصاعدين والمتأهلين للمسابقات الأوروبية.

ولا يزال مصير بطولتي كأس فرنسا وكأس الرابطة غير معروفا حتى الآن.

الدوري الألماني عاد مجددا، وفي الطريق يقترب الدوري الإسباني من العودة ().

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