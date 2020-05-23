عقيلة صالح يقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليباشر عمله من أي مدينة ليبية حتى تحرير طرابلس

قال عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي، إن “النجاح في تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية وتوزيع عادل للثروة، سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين ودعم المؤسسة العسكرية”.

وتابع: “أقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليباشر عمله من أي مدينة ليبية حتى تحرير طرابلس”، مضيفا: “أقترح أن يتم تخفيض الإنفاق وخفض مرتبات المسئولين بنسبة 20 في المائة للمرتب الذي يزيد عن 3000 دينار، وأن يتم تسخير الأموال لصرف المرتبات وإعادة تأهيل قطاعي التعليم والصحة”، بحسب سلسلة تدوينات نشرتها “قناة ليبيا ” على “تويتر”.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي: “نحن نحارب الإرهابيين والمعتدين على بلادنا، وسنواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي”.

وقال عقيلة صالح : “لا تنازل عن احترام إرادة الليبيين في اختيار ممثليهم، ونتمسك بسحب الشرعية من المجلس الرئاسي الحالي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي على أن يباشر عمله من أي مدينة ليبية حتى تحرير طرابلس”، مضيفا: “ندعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وإخراج المرتزقة”.

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