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عشية عيد تاسع أعوام فبراير : هل نملك تبادل التهنئة؟ تأملات في المأساة الليبية … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

عشية عيد تاسع أعوام فبراير : هل نملك تبادل التهنئة؟ تأملات في المأساة الليبية … بقلم / محمد الامين

عشية أوّل أيام تاسع عيد فطر في عهد المأساة الوطنية الليبية، لا يختلف المشهد ببلدي عن أعوام ثمانية سبقته.. نفس المشهد المحترب الدامي الكئيب.. وأحزان وشجون لا عدّ لها ولا حصر، ومشاعر تعتمل في النفوس المشحونة بالمرارة والحيرة واللايقين..

عشية العيد، هل يمتلك الليبيون حرية الانتقال والتنقل والتزاور وتبادل التهاني وعبارات المجاملة وبينهم ما بينهم من تباغض وأحقاد ودماء؟

وكيف السبيل إلى هذا وقد باعدت بينهم الاصطفافات، وفرّقتهم بينهم الضغائن وتعمقت النزاعات؟ وأنّى لهم أن يملكوا التقارب أو التواصل وقد دقّ بينهم الأجنبي ألف إسفين وإسفين؟

يحلُو لنا دائما أن نتصبّر بحكاية أن ما بين الليبيين مشكل سياسي.. ويواسينا الآخرون أن مشكلتنا سياسية رغم يقينهم الكامل بأن الأمر أكثر من ذلك بكثير.. ومع كل يوم وشهر وعام، يتكشف لنا أن الأمر أعقد مما نعتقد.. وأن الذي يرغم الليبيين على الاحتراب لأعوام متجاهلين الأعياد والمواسم والصيام والأشهر الحرم وانهيار البيوت ليس مجرد مشكلة سياسية تنتهي بجلوس رأس كل معسكر مع نظيره.. أو بقرار داخلي أو خارجي، تعود إثره الأمور إلى سالف عهدها، وتندمل فيه الجراح وتتلاشى رائحة البارود.. الذي بين الليبيين اليوم أمور معقدة ومصاب وطني جلل أكبر من أن تحلّه المخارج والصيغ المألوفة للأسف..

ولأن المشكلة كبيرة وعميقة واستثنائية، فلا بدّ أنها تحتاج جهدا كبيرا واستثنائيا.. جهدٌ يتناسب وحجم الآلام، وعمق الجراح، وشراسة المواجهات، وعنف الصدام بين أبناء هذا البلد..

فلنأمل أن تأتي هذه الأيام بما يجلي الهموم ويذهب الغم، ويفرج الكرب ويهوّن المصاب ويجبر الخواطر.. ولنتوجّه إلى المولى بالدعاء عسى أن يتقبّل منا ويُنعم علينا بحلول السماء بعد أن عجزت عن وقف مأساتنا حلول الأرض..

تقبل الله منّا ومنكم الصيام وسائر العبادات.. وعسى أن يكون العيد المقبل أفضل من الراهن..

والله المستعان.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • ✅تصرفوا بما يمليه علليكم دينكم وأعرافكم الاجتماعية ـ عمرنا ما سمعنا صلاة بدون سد الثغراث في الصفوف ـ ولا عيد بدون مصافحة وتبادل التحية وصلة الرحم بين الجاروالاقارب وفرحة الايتام ولعب الاطفال ـ الليبين كان يلقوا يعيدوا حتى على الي في القبور … سبحان الله ,,,,,
    كمثل الجسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعت له الأعضاء الاخرى بالسهر والحمى . صدق النبي الكريم .✅ …………….youtube.com/watch?v=AidsyBjLOeM
    كل عام وانتم للاصلح وكل عام حيين

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  • مدايرين حظر للناس باش تربحوا شركات الاتصلات زي كلاب السيسي..؟؟ عيب عليكم … إنتم مرضى ـــ نفسيين والا تستغبوا فالمواطنين ,,~~~!!
    .youtube.com/watch?v=m16mvUOk0X4

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  • قريبا ـ إستعراض الابل في ليالي العيد الفطر المبارك ـ بطرابلس العاصمة الليبية للعائلات الليبية .

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