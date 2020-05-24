القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر: كل تركي محتل وكل عميل خائن هدف مشروع للقوات المسلحة

بنغازي 23 مايو 2020 (وال) – هنأ القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر خلال كلمة له اليوم السبت ضباط وجنود القوات المسلحة العربية الليبية بعيد الفطر المبارك.

وقال المشير خليفة حفتر في كلمته المسجلة، اليوم السبت، “إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة”.

وشدد القائد العام على مواصلة القتال ضد الغزاة الأتراك وأتباعهم حتى يتم إنهاء وجودهم من البلاد، قائلا:” إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات، حربا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب، سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا”.

وأضاف القائد العام “كل تركي باغٍ وطأ أرضنا لاحتلالها، وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا (رجب طيب أردوغان) ليعينه على البغي والعدوان، وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر، وانحاز لصف العدو، هو هدف مشروع لنيران مدافعكم، فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة، وشعبكم معكم، والله ينصركم فلا غالب لكم”. (وال – بنغازي)

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