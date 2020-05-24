قيس سعيد لـ الغنوشي: الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد

أكد الرئيس التونسي ، قيس سعيد ، أن الدولة التونسية واحدة، ولها رئيس واحد، وذلك فيما اعتبر ردا ضمنيا على مواقف رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي ، الذي يواجه اتهامات بـ”السطو” على صلاحيات رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك، بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل، أطلقها الغنوشي ، هنأ فيها رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بالسيطرة على قاعدة الوطيّة غرب ليبيا، في خطوة اعتبرها مراقبون تدخلا في شأن هو من صميم اختصاص رئاسة الجمهورية.

وقال سعيد، في كلمة وجهها للتونسيين بمناسبة عيد الفطر: قد توضع الكمامات خوفا من العدوى، لكن أخطر أنواع الكمامات هي التي توضع في الشرعيات المزعومة لاعتقال الفكر وأسر العقل، سننطلق بعد أن تمت محاصرة هذه الجائحة لنحاصر كل الجوائح الأخرى، الطبيعية والمفتعلة، لأننا سنبقى ثابتين صامدين أوفياء للعهود التي قطعناها.

وأضاف، أنه في ظلّ الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد بسبب فيروس كورونا، اعتكف كثيرون لترتيب الأوضاع وتحقيق ما يراودهم من أضغاث الأحلام، وأن بعضهم ما زال يحن إلى ما مضى، يحن إلى العودة الى الوراء، وآخرون يهيئون أنفسهم لأنفسهم بما يحلمون وبما يشتهون.

واستطرد، أنه من يستعد للفوضى، بل يتنقل من مكان إلى مكان لإضرام النار في ممتلكات هذا الشعب، فسيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة لهيبها.. وحين تم الحديث عن ضرورة أن تكون الشرعية مطابقة للمشروعية قال من قال، إنها محاولة للخروج عن القانون. وأشار سعيد إلى أنه، ربما هناك من لا يستطيع التمييز بين المفهومين وهناك من لا يطيب له إلا العيش في الفوضى، فوضى الشارع وفوضى المفاهيم، ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها وللمواطنين حقوقهم، وهي ليست مجال سجال أو سوقا للصفقات التي تبرم في الصباح وفي المساء.

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