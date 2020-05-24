البرهان: ملتزمون بحماية الثورة وتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية بالسودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ب السودان ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، الالتزام بحماية الثورة وتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية كاملة، بما يحقق مبادئها.

وقال البرهان ، في كلمة وجهها للشعب السودان ي بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر في مجال الحرية والسلام والعدالة، قولا وفعلا، هو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية.

وأضاف، أن “المخاطر التي تهدد الوطن والمواطن متعددة وأخطرها جائحة كورونا، مما يستوجب أن نلتزم جميعا بحماية الوطن والمواطنين باتباع ما يمليه الواجب الوطني وما تزودنا به الجهات الرسمية من نصائح وتوجيهات”.

وأعرب عن شكره للكوادر الطبية والصحية لما بذلوه ويبذلونه من جهد ويقدمونه من ثمن يستحقه الوطن.

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