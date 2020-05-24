واشنطن تحذر من كارثة في البحر الأحمر قبالة اليمن

حذرت الولايات المتحدة ، مساء السبت، من وضع ناقلة النفط “صافر”، التي يسيطر عليها الحوثيون، قبالة ميناء راس عيسى اليمن ي على البحر الأحمر ، والتي باتت حالتها تتدهور بشدة.

ونشرت السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها على “تويتر”، أن “حالة ناقلة تخزين النفط (صافر) التي يسيطر عليها الحوثيون آخذة في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا كارثيا في ​ البحر الأحمر “.

وأضافت السفارة “منع الحوثيين ولسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة. ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان”.

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