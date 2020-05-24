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طالبان تعلن الهدنة لمدة 3 أيام في أفغانستان من أجل عيد الفطر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان اليوم الأحد أن الحركة سوف تلتزم بهدنة في أنحاء أفغانستان لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم بمناسبة عيد الفطر .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجاهد القول في رسالة إلكترونية” من أجل ضمان سلامة مواطنينا، تم إصدار الأوامر لمقاتلينا بتجنب تنفيذ أي عمليات هجومية”، مضيفا أن المقاتلين سوف يستهدفون الأعداء فقط إذا تعرضوا للهجوم.
ورحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بهذا الاعلان، وكتب تغريدة قال فيها إنه أصدر أوامره للقوات العسكرية” بالالتزام بالهدنة لمدة ثلاثة أيام، والدفاع فقط في حال تعرضوا لهجمات”.
ويأتي وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أشهر من التوصل لاتفاق سلام مع حركة طالبان ، يتم بموجبه سحب نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان مقابل تعهد طالبان بقطع العلاقات مع جميع الارهابيين ومنع الأراضي الأفغانية من أن تصبح ملاذات للمسلحين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • طالبان تنتصر على الامريكان لان من يدافع عن ارضه وعرضه ينتصر على الاحتلال والخونة معه حتى لو كان قوة عظمى مثل امريكا فمابالنا بدولة نايمة مثل تركيا تعيش فى اوهام فكيف لصعلوك مثل اردوغان يعيش بين الملوك بوتن وترامب حيث يلاعبوه لعبة الكلب المحتار ويمسكه ترامب من ذيله ويحركه حسب مصالح امربكا حتى على حساب مصالح الشعب التركى كما حدث فى قضية خاششقى حيث خسر اردوغان السعودية وعقد ترامب صفقة القرن مع السعودية فاردوغان كلب غبى

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