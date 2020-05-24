طالبان تعلن الهدنة لمدة 3 أيام في أفغانستان من أجل عيد الفطر

أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان اليوم الأحد أن الحركة سوف تلتزم بهدنة في أنحاء أفغانستان لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم بمناسبة عيد الفطر .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجاهد القول في رسالة إلكترونية” من أجل ضمان سلامة مواطنينا، تم إصدار الأوامر لمقاتلينا بتجنب تنفيذ أي عمليات هجومية”، مضيفا أن المقاتلين سوف يستهدفون الأعداء فقط إذا تعرضوا للهجوم.

ورحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بهذا الاعلان، وكتب تغريدة قال فيها إنه أصدر أوامره للقوات العسكرية” بالالتزام بالهدنة لمدة ثلاثة أيام، والدفاع فقط في حال تعرضوا لهجمات”.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أشهر من التوصل لاتفاق سلام مع حركة طالبان ، يتم بموجبه سحب نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان مقابل تعهد طالبان بقطع العلاقات مع جميع الارهابيين ومنع الأراضي الأفغانية من أن تصبح ملاذات للمسلحين.

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