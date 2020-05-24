نتنياهو يمثل أمام المحكمة اليوم في بداية محاكمته بارتكاب تهم فساد

من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد محاكمة رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات ب الفساد ، وذلك بعد أعوام من التحقيقات .

ومع بداية جلسة الاستماع بمحكمة القدس الجزئية، التي سوف تتعلق بصورة كبيرة بقراءة لائحة الاتهامات، سوف يصبح نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيل ي يمثل للمحاكمة وهو في منصبه.

وكان قد جرى اتهام نتنياهو رسميا في يناير الماضي بالحصول على رشوة والتزوير وخيانة الامانة، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 مارس الماضي. ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، تم إرجاء الموعد لمدة شهرين.

ويواجه نتنياهو / 70 عاما/ اتهامات بتقديم خدمات سياسية مقابل تغطية إعلامية إيجابية، ومساعدة رجال أعمال أثرياء مقابل الحصول على هدايا تشمل سيجار وزجاجات شامبانيا.

ونفى نتنياهو أكثر من مرة الاتهامات الموجهة إليه. وفي حال إدانة نتنياهو بتلقى رشاوى، قد يواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام. وفي حال إدانته بالتزوير وخيانة الأمانة، يواجه رئيس الوزراء ال إسرائيل ي عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام، على الرغم من أنه من غير المرجح صدور إدانة بحقه. وينص القانون الاسرائيلي على أنه يتعين على نتنياهو التنحي عن منصبه في حال تمت إدانته، وهى العملية التي قد تستغرق عدة أعوام.

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