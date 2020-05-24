الإمارات تسجل حالة وفاة و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة جديدة ب فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 245 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 781 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29485 حالة.

ولفتت إلى أن 561 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15056.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

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