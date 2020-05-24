تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا لليوم الرابع خلال هذا الشهر

أعلنت تايلاند اليوم الأحد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل حالات وفاة.

وذكرت صحيفة ” بانكوك بوست” أنه بذلك يستقر إجمالي حالات الإصابة 3040 حالة إصابة و56 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير الماضي.

ونقلت الصحيفة عن بانبرابا يونجتراكول، المتحدثة باسم مركز مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا إن اليوم يعد اليوم الرابع هذا الشهر الذي لا تسجل فيه تايلاند أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأضافت المتحدثة أن عدد حالات الشفاء بلغت 2921 حالة .

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