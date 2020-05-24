الشيخ والغندور يتفقدان المنصورة وجمصة لمتابعة قرارات غلق الشواطئ والحدائق العامة |صور

خرج هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، في جولة تفقدية اليوم الأحد، للتأكد ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من غلق جميع الشواطئ والحدائق العامة تزامنا مع احتفال المصريين بعيد الفطر ومنعا لتجمع المواطنين في تلك الأماكن بالمنصورة وجمصة.

شارك بالجولة المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينة جمصة، وأحمد عرفه نائب رئيس مدينة جمصة.

وفي مدينة المنصورة تفقد نائب المحافظ الحدائق والمنتزهات العامة بشارع الجيش وشارع قناة السويس ، وحديقة شجرة الدر بالمشاية السفلية للتأكد من خلوها من المواطنين ووجه لرئيس حي شرق وحي غرب بالمتابعة المستمرة على مدار أيام عيد الفطر للحدائق وتطبيق قرار الغلق بكل حسم حفاظا على حياة المواطنين.

وفي مدينة جمصة تفقد الشاطئ للتأكد من عدم تواجد مواطنين، وحديقة الأندلس وحديقة ابن لقمان وأم كلثوم والمنتزهات العامة، وشوارع المدينة للتأكد من خلوهم من أي مواطنين.

وفي نهاية الزيارة عُقد اجتماعا مصغر بالجهاز التنفيذي لمدينة جمصة للاطمئنان على سير العمل وأعمال التطوير داخل المدينة ووجه الشيخ رئيس المدينة باستمرار غلق الشواطئ والمنتزهات العامة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشاد نائب المحافظ بوعي والتزام أبناء الدقهلية بقرارات الغلق وعدم خروجهم إلى الحدائق والمنتزهات العامة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات التي تتخذها الدولة من أجل سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر. وأكد الشيخ، أن رجال الشرطة البواسل هم درع مصر للحفاظ علي أمنها الداخلي ونقل لهم شكر وتقدير الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجهدهم المتواصل في تطبيق قرارات الحظر والتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لتنفيذ قرارات غلق الشواطئ والمنتزهات العامة.

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