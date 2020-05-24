البيت الأبيض: سيطرة الصين على هونج كونج قد تؤدي لفرض عقوبات أمريكية

قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي ب البيت الأبيض ، اليوم الأحد، إن تشريع الأمن القومي الذي اقترحته الصين بشأن هونج كونج قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية ويهدد وضع المدينة كمركز مالي.

وقال أوبراين لشبكة “إن.بي.سي”: “يبدو من هذا التشريع الخاص بالأمن القومي إنهم يقومون بالأساس بالسيطرة على هونج كونج وإذا فعلوا… لن يكون بإمكان وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد بأن هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وإذا حدث ذلك ستكون هناك عقوبات ستفرض على هونج كونج وعلى الصين”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا