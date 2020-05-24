كاسياس يكشف سرا بشأن مباراته الأخيرة مع ريال مدريد

كاسياس (39 عاما) يقضي الأسابيع الأخيرة من عقده مع بورتو البرتغالي، وينوي بعدها الابتعاد نهائيا عن ممارسة كرة القدم، بعد إصابته بنوبة قلبية في الصيف الماضي.

وحلت الذكرى الخامسة لرحيل كاسياس عن ريال مدريد أمس السبت، إذ خاض مباراته الأخيرة مع الميرنجي يوم 23 مايو 2015 أمام خيتافي.

وكتب كاسياس عبر إنستجرام: “تحدثت مرات قليلة عن رحيلي عن ريال مدريد.

أقمت مؤتمرا صحفيا، وظهرت فيه وحدي، وهذا كان خطئا، ثم رحلت.

مرت 5 سنوات منذ عبوري الحدود نحو جارتنا البرتغال؛ لأني احتجت إلى مناخ عام جديد من حولي، وأن أتوقف عن كوني هدفا للانتقادات، وأن أتطور كذلك.

هذا هو الوضع يا أصدقائي، جميع اللاعبين سواء كانوا جيدين أو سيئين، يرغبون في التطور، وهذا يتعلق بالجانب البدني والعقلي كذلك.

وخلال الفترة الأخيرة المهمة، عدت لأستمتع في بورتو.

وسأطلعكم على شيء آخر، في هذه الصورة، عرفت أنها ستكون مباراتي الأخيرة مع ريال مدريد”.

وخاض كاسياس 725 مباراة مع ريال مدريد، حقق خلالها 264 شباك نظيفة.

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