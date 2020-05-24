زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، معظم أنحاء نيوزيلندا مساء اليوم الأحد (الإثنين بالتوقيت المحلي) ، دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

وضرب ال زلزال البلاد قبل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على عمق 37 كيلومترا تحت سطح البحر.

وتبع ال زلزال عدة هزات ارتدادية من بينها هزة بقوة 5ر3 درجة ثم بقوة 3.6 درجة و3.7 درجة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز ال زلزال كان بالقرب من بلدة ليفين، على بعد نحو 100 كيلومترا شمالي ولنجتون.

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