تحذير عنيف من لا ليجا بعد تصرف لاعبي إشبيلية غير المقبول

ويأتي خطاب لا ليجا عقب ظهور عدة صور لأربعة لاعبين من إشبيلية فيما يبدو بحفل منزلي صغير، يكسرون به تعليمات الحجر الصحي وقانون الطوارئ.

الرباعي هو: إيفر بانيجا، ولوكاس أوكامبوس، وفرانكو فاسكيز، ولوك دي يونج.

ويظهر في الصور اللاعبون ورفيقاتهم، وبعض أصدقائهم الآخرين، ويبلغ عددهم 12 فردا، مما يخالف القانون، إذ تعيش مدينة إشبيلية حتى اللحظة المرحلة 1 في حالة الطوارئ، والتي تنص على عدم اجتماع أكثر من 10 أشخاص في المنازل الخاصة.

وكشفت إذاعة “كادينا سير”، وبرنامج “التشيرنجيتو” وعدة مصادر إسبانية أخرى، عن تلقي 20 ناديا في القسم الأول، و22 ناديا في القسم الثاني، خطابا موحدا في رد فعل سريع على الواقعة.

وجاء في نص الخطاب:

“رصدنا في الساعات القليلة الماضية بعض اللاعبين الذين فشلوا في اتباع القواعد الصحية، مما يعكس عدم الامتثال للتعليمات على المستوى الاجتماعي، وينعكس على المرحلة الأخيرة من الرحلة، هذه التصرفات غير مفهومة وغير مقبولة.

مثل هذه السلوكيات تضع مسألة استكمال المنافسة في خطر، أي تراخي في تنفيذ التعليمات هو عدم احترام لرابطة الدوري الإسباني، وللأندية، وللاعبين، وللأطباء”.

تعليمات سيؤكد عليها خافيير تيباس رئيس لا ليجا في اجتماع الرابطة مع الأندية يوم الخميس المقبل.

وكان رباعي إشبيلية قد نشر اعتذارات بالتزامن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بانيجا عبر انستجرام: “أود الاعتذار عما حدث يوم أمس، كان تجمعا عائليا مع زملائي، وقد ارتكبنا خطئا عن جهالة.

أريد الاعتذار للنادي والجماهير والمجتمع عموما، هذا لن يتكرر مجددا، نريد عودة كرة القدم في أقرب وقت ممكن”.

وكانت كرة القدم الإسبانية قد حصلت على قُبلة حياة صباح أمس السبت، عندما أعطى بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، الضوء الأخضر لعودة الدوري الإسباني بدءا من 8 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن تُستأنَف المسابقة يوم 12 يونيو، و”لن تسمح الليجا لأي شخص أو أي شيء بتخريب مشروع استكمال الدوري” وفقا لتقرير صحيفة أس.

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