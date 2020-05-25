ملايين الأطفال في أستراليا يعودون إلى المدارس

عاد ملايين الأطفال في أستراليا اليوم الإثنين إلى المدارس في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وذلك مع انخفاض أعداد مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وانضمت الولايتان اليوم الاثنين إلى ولايتي ويسترن أستراليا وساوث أستراليا والأقليم الشمالي الأقل سكانًا في استئناف التعليم المباشر، بدلاً من الدراسة من المنزل عبر الإنترنت.

وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستاسيا بالازسكوك اليوم إن على الطلاب والمعلمين مراعاة رسالة رئيسية واحدة هي: البقاء في المنزل إذا شعروا بالمرض.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا