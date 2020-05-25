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بفلوسنا يركبوا علي ضهورنا … شاهد أحد عناصر الوفاق يحمل مرتزق سوري في معسكر حمزة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، تسجيل مصور لأحد عناصر قوات الوفاق المدعومة من تركيا، حاملا أحد المرتزقة السوريين على كتفيه بعد الدخول إلى معسكر حمزة جنوبي طرابلس.

وأعرب أحد عناصر الوفاق في التسجيل المصور عن شكرهم للمرتزق بعد مساعدته لهم في تحقيق النصر بدخول المعسكر، مما أثار ردود فعل سيئة لدى النشطاء واعتبروه نوعا من الذل والمهانة.

وأثار التسجيل احتقان البعض معبرين عن ذلك بقولهم ” بفلوسنا يركبوا علي ضهورنا” ردا علي رفع أحد عناصر الوفاق للمرتزقة فوق الاكتاف

 

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • هذه الصورة في احد مدارس مصراتة – وهذا مصراتي – ولا بمثل الوفاق – هولاء العلويين السورين الذين دمروا بلدهم ويقولون جهلا منهم أنهم حيش المسيح الحر -.!!! وجاءت بهم قطر والإمارات بعد تهريبهم عبر الحدود – وتركوا ابناءهم ونساءهم ضحية الجوع والمجاعة بين طرقات الانقاض في سوريا فقط لانهن مسلمات – لا يجدون قوت يومهم . وطبعا الصليبيين السوريين واليهود السوريين يحاولون او يقولوا انهم ابرياء مما حصل من تخريب للمساجد في سوريا . بعد هروبهم لدمشق و لدول الخليج ومصر . فقط انظر آلى رابط الأطفال السوريين ياكلون من القمامة والسوريين في مطابخ الامارات ودبي – وهو منظر بدمي القلب . وتحزن له الاعين . من ندالة وسفالة الخونة السوريين . وحكوماتهم .

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