زعيم القبارصة الأتراك يطلب من الرئيس القبرصي المساعدة في إخماد حريق

أجرى الرئيس ال قبرص ي نيكوس أناستاسياديس محادثات هاتفية مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي الذي طلب المساهمة بوسائل مكافحة الحرائق الجوية لجمهورية قبرص في إخماد حريق في المناطق الشمالية من الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة القرصية كيرياكوس كوشوس في بيان مكتوب إن الرئيس أناستاسياديس رد على الفور وأصدر تعليمات للوسائل الجوية لمكافحة الحرائق في الجمهورية للمشاركة في هذه المهمة.

وأشارت وكالة الأنباء ال قبرص ية إلى أنه عندما جهزت المروحيات للإقلاع تم الإخطار من المناطق الشمالية المحتلة من الجزيرة أنه بسبب تغير اتجاه الريح فقد أصبح الحريق تحت السيطرة.

وأشار كوشوس إلى أن مساهمة الوسائل الجوية للجمهورية لم تكن ضرورية، إلا أنها ظلت في حالة تأهب في حال احتياجها.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال 37% من أراضي الجزيرة.

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