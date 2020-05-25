الكشف عن خطط الأندية الـ20 في إنجلترا بخصوص التذاكر في حالة اللعب بدون جماهير

التقرير رصد كيف ستتعامل الأندية الـ20 مع غياب الجماهير عن المباريات وما القرارات المنتظرة والتي ستتخذ فيما يخص إعادة أسعار التذاكر الموسمية والتعامل مع الوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

FilGoal.com ينقل لكم التقرير كاملا.

أرسنال

ملعب الإمارات كان يحتضن أكثر من 60 ألف مشجعا في مباريات الفريق اللندني، وحتى الآن النادي لم يؤكد نيته حول إذا ما كان سيعيد أموال التذاكر الموسمية لجماهيره.

يتبقى للمدفعجية 4 مباريات فقط على ملعبهم فيما تبقى من الموسم الجاري.

تقرير الصحيفة البريطانية ألقى الضوء على تنويه كُتب على موقع أرسنال الرسمي بخصوص حقوق بيع التذاكر الموسمية والذي قد يوضح الموقف.

وأوضح موقع أرسنال في وقت سابق فيما يخص حقوق بيع التذاكر: “النادي يحفظ حقه في إعادة تغيير تاريخ أي مباراة أو لعب مباراة بعيدا عن العامة، بدون إخطار أو أي مسؤولية كانت”.

ليتابع التقرير: “ما يضع ظلالا حول إمكانية إعادة أموال التذاكرة الموسمية من عدمها”.

أستون فيلا

جماهير أستون فيلا قد تعاد لهم ثلث قيمة التذاكر الموسمية تقريبا في حالة استئناف الموسم بدون جماهير.

نظرا لأن النادي يتبقى له 6 مباريات على ملعبه في هذا الجزء من الموسم.

ولم يصدر إلى الآن موقف رسمي من النادي حول إعادة الأموال، لكن يمكن للجماهير التقدم بطلب لاسترداد الأموال لتذاكر المباريات الفردية التي تم شراؤها.

بورنموث

على عكس أرسنال وأستون فيلا، نادي بورنموث يحقق أقل دخل من ممكن من عوائد المباريات، ولديه استاد بسعة 11 ألف و329 مشجعا.

النادي كان أحد المعارضين لخطط لعب المباريات بدون جماهير.

ووفقا لشبكة “بي بي سي” فقد عرض النادي عدم دفع الأقساط المتبقية لبعض حملة التذاكر الموسمية وأوقف مؤقتا تجديدها.

برايتون

عرض النادي على حملة التذاكر الموسمية تأجيل دفعاتهم المالية للتذاكر المالية وترحيل ما دفع، وقبل نسبة 5-6% منهم ذلك، فيما أبدى معظم الجماهير سعادتهم بدفع قيمة ما تبقى من الموسم بشكل طبيعي.

بيرنلي

النادي أعلن بشكل رسمي أنه سيعيد الأموال لجماهيره، ويتبقى له 4 مباريات على ملعبه.

تشيلسي

النادي أعلن عبر موقعه الرسمي نيته إعادة الدفع لجماهيره على أي مباراة ستلعب بدون جماهير.

كريستال بالاس

النادي أعلن أن الجماهير ستعرف موقفه في أقرب فرصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقه أو الموقع الرسمي.

إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون أن حملة التذاكر الموسمية سيتم تخييرهم ما بين إعادة المال أو حفظها في حسابهم لدى النادي فيما تبقى من قيمة المباريات الخمس المتبقية للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

النادي كذلك منح الجماهير خيار التبرع بأموالهم للأعمال الخيرية في المجتمع.

ليستر سيتي

النادي ينوي إعادة المال لما تبقى من مبارياته على ملعبه للجماهير هذا الموسم، كما سيمنحهم خيارا لترحيل المال من أجل التذاكر الموسمية للموسم المقبل.

ليفربول

النادي ينوي تعويض جماهيره التي ستكون مجبرة على مشاهدة مبارياته عبر التلفاز، كما اتجه النادي لتجميد أسعار التذاكر الموسمية للموسم المقبل.

مانشستر سيتي

أبلغ النادي جماهيره أنه سيعيد لهم الأموال كاملة، أو إن اختاروا أن يتم ترحيلها من أجل تذاكر الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد

النادي نشر بيانا قال فيه: “نحن ملتزمون بإعادة أموال التذاكر الموسمية إلى الجماهير ونرغب في تسهيل العملية قدر الإمكان لجماهيرنا”.

نيوكاسل يونايتد

لم تظهر أي أنباء حول التذاكر الموسمية من النادي، كما أن هناك بعض الجماهير التي دفعت من أجل مباريات الموسم المقبل، ما يجعل الموقف ضبابيا تماما حتى الآن.

نورويتش سيتي

أخبر النادي جماهيره أنه سيحصلون على أموالهم من المباريات المتبقية.

شيفيلد يونايتد

لم يلعن النادي بعد نيته فيما يخص عودة التذاكر الموسمية، كما أن النادي لا يبيع تذاكر الموسم المقبل.

ساوثامبتون

وفقا لشبكة “بي بي سي” النادي يرغب في التأكد من رابطة الدوري قبل إصدار بيان لإعادة الأموال، وحث جماهيره على استخدام شركة مالية وسيطة من أجل استشارتها بشكل مباشرة.

توتنام

النادي أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح أنه سيعيد الأموال، لكنه شدد على أنه يجب أن تطلب الجماهير استعادة أموالها وإلا سيتم ترحيل المال لتذاكر الموسم المقبل.

واتفورد

لم يحدد النادي بعد إذا ما كان سيعيد قيمة التذاكر للجماهير.

وست هام يونايتد

النادي عرض عدة خيارات على جماهيره من ضمنها إعادة كامل الأموال للمباريات التي ستُلعب بدون جماهير، أو ترحيل المال من أجل تذاكر الموسم المقبل.

ولفرهامبتون

لم يعلن النادي بعد عن موقفه بشأن التذاكر الموسمية.

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