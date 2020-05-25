روما يعلن مشاركة الأهلي في مبادرة البحث عن الأطفال المفقودين

وقال نادي روما في البيان: المشروع الذي أطلقه نادي روما من أجل المركز الدولي للبحث عن الأطفال المفقودين بدعم من اتحاد الأندية الأوروبية”.

وواصل “المشروع كان يهدف لاستغلال قوة الوصول الكبيرة لدى أندية كرة القدم عبر موقع تويتر، لرفع الوعي حول 101 طفل مفقود حاليا عن أحبابهم حول العالم”.

وتابع “في إيطاليا، أندية روما ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وفيورنتينا ونابولي ولاتسيو وقعوا معنا لدعم الحملة”.

وأكمل “في إنجلترا، أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنام متواجد”.

وتابع “بعيدا عن أوروبا، في إفريقيا والأمريكيتين وأستراليا وآسيا، الأندية الكبيرة والصغيرة جميعها وضعت منافستها جانبا ليوم من أجل مساندة القضية”.

واسترسل “من أصل 20 ناديا يحظون بأكبر عدد من المتابعين في العالم، 19 منهم وافقوا على المشاركة في الحملة يوم 25 مايو، من ضمنهم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وجالاتاسراي والأهلي وفلامينجو وكورنثيانز”.

وأتم “الحملة كذلك مدعومة من فيفا ورابطة الدوري الأمريكي وكونكاكاف وغيرها من روابط الدوريات والاتحادات حول العالم”.

ويوافق يوم 25 مايو، اليوم العالمي للأطفال المفقودين، والذي أطلق لأول مرة في عام 1983.

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