تيليجراف: تحذير للاعبي كرة القدم في إنجلترا من مخدر حفلات جديد يسبب الموت

وقال التقرير إنه يتم خلط حبوب النوم مع الكحول في حفلات لاعبي الكرة في بريطانيا ما قد يتسبب في إدمانهم.

حبوب المنوم متوفرة بكثر في بريطانيا سواء بوصفات الأطباء أو عبر مواقع الشراء في الانترنت، ولا تتبع توصيات منظمة مكافحة المنشطات الدولية وليست محظورة.

وتستخدم حبوب المنوم عادة لمساعدة اللاعبين على النوم بعد تدفع الأدرينالين من المباريات التي لعبت مساء أو في وقت متأخر، لكنها تتسبب في حالة انتشاء إن تم خلطها بالكحول.

وقال وكيل أحد اللاعبين للصحيفة: “قبل الإغلاق التام، كان بعض اللاعبين يتواجدون عادة في الملاهي الليلة أو المنازل وهم يتعاطون ذلك المخدر”.

ووصف كولين بلاند المدير التنفيذي لعيادة الفرصة الرياضية في إنجلترا تلك الحبوب والمخدرات على أنها تتسبب في الإدمان وخطيرة للغاية.

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